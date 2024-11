Mulher é expulsa após esfregar partes íntimas em aparelhos de academia

As atitudes de Indianara geraram uma onda de críticas nas redes sociais. | Foto: Reprodução

Indianara, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e produz conteúdo adulto para o OnlyFans, gravou vídeos sensuais em aparelhos de musculação.

Quem frequenta academias está acostumado com o hábito de registrar treinos por meio de fotos e vídeos. No entanto, algumas atitudes podem ultrapassar os limites do bom senso e levar a consequências graves.

Foi o caso da influenciadora Indianara Jung, que foi expulsa de duas redes de academias após gravações consideradas impróprias.

Indianara, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e produz conteúdo adulto para o OnlyFans, gravou vídeos sensuais em aparelhos de musculação, simulando movimentos sexualizados e esfregando as partes íntimas por cima da roupa. As gravações ocorreram durante o horário de funcionamento das academias Physical, em Sapiranga (RS), e da rede Wave, com outros alunos presentes no local.

As imagens geraram indignação entre frequentadores e internautas, o que levou as duas academias a banirem a influenciadora. A informação foi confirmada pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Repercussão nas redes sociais

As atitudes de Indianara geraram uma onda de críticas nas redes sociais. “E o meu nojo de academia só aumenta”, comentou uma usuária no TikTok. Outra afirmou: “Vou montar academia em casa, tá osso. Nada contra quem faz conteúdo, porém isso aí tá fora dos limites.”

Os vídeos foram gravados nos últimos três meses e viralizaram na internet, reacendendo o debate sobre o uso de espaços públicos para produção de conteúdo pessoal e os limites entre liberdade de expressão e respeito ao coletivo.

