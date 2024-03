Mulher é humilhada, agredida e é jogada em uma valeta pelo ex-companheiro em Guarantã do Norte-MT

(Foto: Reprodução)- A polícia militar recebeu a denúncia via 190, sobre uma ocorrência de violência doméstica. O fato aconteceu na última quarta-feira, 13 de março, por volta das 10h30 em Guarantã do Norte.

A guarnição foi até o local, segundo consta no boletim de ocorrência. A vítima de 22 anos relatou que está se separando do companheiro e já teve conversas com ele que não vão continuar juntos. No último dia 10 de março, a vítima pegou suas coisas e foi embora para a casa de sua mãe, para morar com ela. Porém, o suspeito não aceita o fim do relacionamento.

Então, na data de ontem, ele foi até a residência da sua ex-sogra discutir com a sua ex e logo após obrigou a mulher a ir com ele até a casa dele, e usando a força, o homem conseguiu levar a vítima e, durante o caminho, ele pegou o celular da mesma e jogou no chão, vindo assim a danificar totalmente o aparelho.

No momento que chegaram no local o mesmo tentou fazer sexo a força, retirando partes das vestimentas de baixo da mulher e deixando ela seminua, a vítima a todo momento falando que não iria fazer nada com ele por que não gostava mais dele, neste momento então ela sofre mais agressões, sendo tapas no rosto, cuspes e em seguida é arrastada até a frente da casa e jogada em uma valeta.

Continuando a humilhação, o suspeito diz que ela vai embora daquele jeito. Ela pedia para pegar as roupas e ele a negava entregar, então os atos só acabaram com a chegada de um amigo próximo da família que interviu e conseguiu pegar uma roupa para a vítima se vestir.

Segundo relato do suspeito, ele diz que agiu desse jeito porque descobriu que a mulher estava tendo um caso com outro homem em sua residência.

Diante do caso, ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia judiciária civil local para demais providências. O suspeito foi levado com uma lesão no braço, segundo ele, foi mordido por ela e já a vítima tem lesão no rosto devido aos tapas sofridos e também nos glúteos devido ela ser empurrada na valeta.

Fonte: Portal 163 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/09:04:41

