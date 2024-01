Criança morre e 3 pessoas ficam feridas em acidente envolvendo 7 veículos na BR-364 em Santo Antônio de Leverger no Mato Grosso

Uma criança morreu. Imagens feitas às 15h30 mostram a situação em que ficaram os 5 veículos envolvidos no acidente

Uma criança morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo 7 veículos no km 349 da BR-364, da Serra de São Vicente, em , a 35 km de Cuiabá. Segundo a Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica), uma criança morreu. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (11) e segue em andamento.

De acordo com a concessionária Nova Rota do Oeste, que administra a via, o tráfego está totalmente interditado no sentido norte (Rondonópolis/ Cuiabá). Pessoas que passaram pelo local registraram o acidente. (Veja vídeo ao final da reportagem)

Conforme as informações, o resgate foi acionado às 14h21. O acidente de trânsito envolve dois veículos de carga, dois carros e ainda um utilitário.

Ainda segundo a concessionária, equipes de resgate da Nova Rota e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e atenderam 11 ocupantes dos veículos, sendo que: uma criança morreu no local e três foram encaminhados ao Hospital Municipal de Cuiabá. A vítima em estado mais grave foi transportada pelo helicóptero do Ciopaer.

Outras sete saíram ilesas e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.

Equipes da foram acionadas. Segundo a concessionária, informações apontam que um veículo (S10 prata) foi atingido no km 348 da BR-364 e o restante (6) colidiu no km 349. Às 17h25, a perícia está no local adotando os procedimentos necessários para este tipo de ocorrência.

Nas imagens é possível ver um carro completamente destruído e outros três veículos que foram parar dentro da mata. (Veja vídeo abaixo)

Veículos envolvidos:

Carreta Scânia 420 vermelha, placa Brasil – 1 ileso

SW4 branco, placa Brasil – 1 morte, um socorrido e encaminhado

Carreta Volvo FH460 vermelha, placa Brasil – 1 ileso

Carreta Volvo FH 440 branca, placa de Uberlândia/MG – 1 ileso

Fiat Uno branco, placa Brasil – 1 ileso

VW T CROS prata, placa Brasil – 3 ilesos

GM S10 prata – 2 pessoas socorridas e encaminhadas

Fonte: Primeira Página e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/01/2024/18:22:50

