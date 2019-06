Mulher é morta após briga por levar bolo ao invés de salgado para festa

(Foto:Reprodução / Facebook)-Vanderléia dos Santos tinha 25 anos e deixa quatro filho, um deles de 10 meses

Uma mulher foi morta a tiros, após uma discussão com um homem de 47 anos em uma festa junina em Sete Barras, no Vale do Ribeira, no último domingo (16). A dona de casa Vanderléia Inácio do Santos, 25, foi assassinada na frente dos filhos.

De acordo com informações da Polícia Civil, a mulher levou três tiros depois de uma briga, que teria começado porque ela teria levado à festa um bolo em vez de um salgado, como era o combinado.

Na quarta-feira (19), o autor se apresentou à polícia, que tomou seu depoimento e o liberou, já que não houve flagrante.

Vanderléia deixa quatro filhos: uma menina 6 anos e três meninos, de 8 anos, 4 anos e um bebê de 10 meses.

