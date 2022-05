Senado analisa ações para ‘destravar’ pendências e liberar obras na BR-163 de Sinop a Miritituba; vídeo

A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal debateu, na sexta-feira, em audiência pública para resolver as pendências para destravar obras que devem ser feitas na BR-163, no trecho cuja concessão foi feita recentemente, de Sinop até Miritituba (Pará) com aproximadamente mil kilômetros de extensão.

A concessionária, que recebeu inicialmente, planeja fazer sinalização, recuperação de vários trechos da rodovia e planeja construir 3 balanças, implantar 50 câmeras, radares e assistência de emergência ao longo da rodovia.

Assista:

(As informações são do Só Notícias)

23/05/2022

