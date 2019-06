Pará transfere 30 presos de lideranças de facções criminosas para presídios federais

Líderes de facções: 30 presos foram retirados do complexo de Americano desde As 5h da manhã (reprodução)

Eles são apontados como lideranças de duas facções criminosas que atuam no Pará

Trinta presos do sistema penal paraense estão sendo transferidos desde o início da manhã para presídios federais situados em outros estados da Federação, confirmou há pouco a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe).

Os apenados estão sendo retirados do complexo de Americano, em Santa Izabel do Pará, e são apontados como lideranças de duas grandes facções criminosas que atuam dentro das prisões paraenses – e que teriam já articulado ameaças a agentes públicos de segurança e planejado ataques, a exemplo do quie já aconteceu em Fortaleza (CE), informou há pouco o titular da Susipe, o advogado Jarbas Vasconcelos.

“Nós os retiramos de uma unidade prisional para outra, isolando-os em outras unidades para contê-los. Consideramos assim ter frustrado um ataque pensado pelo Comando Vermelho, que colocaria em pânico nossa população em todo o Estado do Pará, como ficou em janeiro a população do Ceará”, confirmou Jarbas Vasconcelos.

A Susipe confirmou também que, segundo apurou a inteligência que coordenou a operação de hoje, as lideranças ordenavam execuções de policiais militares e também de civis no Pará. As facções também planejava ataques a presídios e fugas em massa em todo o Estado.

OPERAÇÃO

A transferência iniciou ainda nas primeiras horas da madrugada desta sexta-feira (21) e envolve vários órgãos do sistema de segurança pública do Pará. Foram realizadas revistas entre os presos e o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará I (CRPP I) e Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II) foram ocupados por forças policiais desde a madrugada.

Vinte dos presos transferidos foram retirados apenas do CRPP II. Às cinco da manhã, agentes de segurança pública já tinham ocupado as casas penais e os presos, algemados, começaram a ser tranferidos. Eles passavam por revistas de escaneamento eletrônico. Todos foram embarcados em caminhões da Susipe e o comboio percorreu a BR-316 rumo a Belém, a partir das 7h.

A ação ocorre logo depois da descoberta, na última segunda-feira (17), de um túnel de 30 metros e sete metros de profundidade que daria vazão à fuga de cerca de 400 presos, em uma ação de motim prevista para esta quinta-feira (20), feriado de Corpus Christi. A fuga em massa foi frustrada pela Susipe. Veja imagens:

