Mulher é morta em carro durante confronto entre assaltantes de igreja e a polícia em MT

Luana Regina de Assis, de 28 anos, foi morta durante confronto entre policiais e assaltantes — Foto: Divulgação

A mulher estava no banco de trás do veículo usado pelos criminosos para assaltar uma igreja evangélica da cidade. Ela foi atingida com um tiro no ombro e morreu minutos depois.

Uma jovem de 28 anos foi morta dentro de um carro durante confronto entre assaltantes e policiais militares em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (4). Luana Regina de Assis estava no banco de trás do veículo usado pelos criminosos para assaltar uma igreja evangélica da cidade.

De acordo com a polícia, dois suspeitos de furtar a igreja foram abordados saindo do local. No entanto, eles resistiram à prisão e sacaram armas da cintura.

Os policiais informaram que, em resposta à ação, atiraram contra os dois homens. Após o confronto, os suspeitos entraram no carro e fugiram.

Segundo a polícia, durante a fuga, os militares atiraram na direção do porta-malas do veículo.

Algum tempo depois, os suspeitos foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e prenderam um dos criminosos. Já o outro fugiu a pé para uma região de mata.

Carro dos criminosos foi alvejado pela polícia durante confronto — Foto: Polícia Militar

Durante buscas no carro, os policiais encontram Luana morta no banco do passageiro. Ela tinha uma marca de tiro no ombro direito.

A polícia informou que as buscas continuam para tentar localizar o outro suspeito.

O carro usado na fuga foi apreendido. A polícia também recuperou R$ 2,5 mil furtados da igreja.

Por G1 MT

