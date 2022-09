Mulher é presa após ameaçar expor fotos íntimas armazenadas em celular roubado

A prisão ocorreu em Irituia, nordeste do Pará, na última sexta-feira (23) (Foto:Divulgação / DECCC)

Uma mulher foi presa sob acusação de ter ameaçado expor imagens íntimas da vítima, que teve celular roubado em fevereiro deste ano. A vítima chegou a transferir a quantia de R$ 20 mil para que ela não divulgasse as fotos. A prisão ocorreu em Irituia, nordeste do Pará, na última sexta-feira (23).

A suspeita está sendo investigada pelo crime de extorsão. Segundo relatório da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos (DECCC) da Polícia Civil, a mulher passou a perseguir e ameaçar a vítima por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp.

A investigação chegou à acusada a partir do rastreio das contas bancárias de terceiros, para onde o valor da extorsão foi transferido. Eles confirmaram que cederam as contas a pedido da indiciada, porém não afirmam que não tinham conhecimento da origem do dinheiro.

A polícia ainda constatou que a acusada praticou mais duas extorsões, utilizando o mesmo modus operandi. A prisão cautelar foi decretada e a suspeita foi apresentada à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis.

Os crimes ligados a golpes envolvendo redes sociais, como o WhatsApp, incluindo a extorsão, podem ser denunciados à Delegacia de Crimes Virtuais, localizada na rua Oliveira Belo, bairro do Umarizal, em Belém.

