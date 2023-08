Vizinha joga álcool e ateia fogo em adolescente após discussão por causa de som alto, no Pará

(Foto:Reprodução) – Na noite de domingo (17), por volta das 21h, uma discussão por causa de som alto entre vizinhas acabou com uma adolescente de 17 anos queimada, na rua Nossa Senhora das Graças, bairro Liberdade, no município de Prainha, Oeste do Pará.

A adolescente, acompanhada do namorado, estava em frente da sua residência quando a suspeita, identificada como Isaura Souza, surpreendeu os jovens jogando álcool e em seguida ateando fogo no casal.

No entanto, quem teve 80% do corpo queimado foi a jovem. O namorado dela sofreu algumas queimaduras, mas não tão graves quanto a adolescente que foi levada e hospitalizada na Unidade Mista de Saúde Wilson Ribeiro de Prainha.

Com queimaduras de 3º, a vítima foi transferida na quarta-feira (30), para um hospital de Santarém. O tio da adolescente, identificado pelo prenome de Darielson, falou com a reportagem local e informou que primeiramente a suspeita agrediu a adolescente.

“A confusão foi se alastrando e essa vizinha agrediu logo a minha sobrinha e parou por ai, pensou que tudo tinha se resolvido. Ela ficou sentada na frente da casa com o namorado dela. Quando ela (suspeita) voltou já veio com uma garrafa de álcool, sem falar nenhuma palavra, simplesmente jogou o álcool no corpo dela todo e atirou fogo, queimou”, contou o tio.

Visivelmente abalado, o tio com a mãe da jovem cobrou justiça das autoridades competentes. “Uma pessoa fazer isso com um ser humano é muito grave, to triste, espero que a Justiça seja feita, que a polícia tome as providências cabíveis para prender ela. Porque isso foi uma tentativa de homicídio, não foi nada de um crime simples, foi uma tentativa. Praticamente só o rosto dela não queimou. A gente ta abalado, não tem condições financeiras para entrar com advogado, mas vamos procurar recursos, o Ministério Público, para entrar com uma ação”, desabafou o tio.

A suspeita Isaura Souza fugiu do local. Até o fechamento desta reportagem não havia sido presa.

O que diz a polícia?

De acordo com o sargento Oziel do 18º BPM, a suspeita chegou a ligar para a polícia reclamando do barulho.

“Ela relatou que desde cedo tinha uns indivíduos consumindo bebida alcoólica e perturbando o sossego. Nós já estávamos com outra ocorrência em andamento. Nós agimos da seguinte forma, se existem duas ocorrências no momento e existe certo grau de gravidade, a gente dá prioridade para a mais grave. Deixamos a de som alto pra atender logo em seguida”, afirmou.

Ainda conforme o militar, existe uma situação anterior em que uma das vítimas teria furtado da residência da suspeita uma botija de gás. “Já existe todo um histórico entre as partes”, destacou.

