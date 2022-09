Candidato a deputado federal do PRTB é preso em Santarém por lesão corporal durante carreata;Video

Nas redes sociais, militância do candidato culpa seguranças do Governador Helder Barbalho de abuso de autoridade. Foto:Redes Sociais –

O caso aconteceu na manhã deste sábado (24) quando o candidato fazia uma manifestação na orla da cidade. Polícia arbitrou fiança em mais de R$ 12 mil para João responder ao procedimento em liberdade.

Caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil

O candidato a deputado federal nas eleições 2022, João Coragem (PRTB) foi preso neste sábado (24) durante uma carreata que estava sendo realizada em Santarém, no oeste do Pará. Ele foi denunciado por lesão corporal e resistência à prisão.

O caso aconteceu pela manhã de sábado quando o candidato teria feito uma manifestação na orla da cidade. Na ocasião ele teria agredido seguranças que estavam trabalhando na carreata e recebeu voz de prisão.

O candidato foi levado para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. A polícia arbitrou fiança no valor de R$ 12.120,00, equivalente a 10 salários mínimos, para que o candidato responda ao procedimento em liberdade.

Ao g1, a defesa de João Coragem informou que o pagamento da fiança será realizado ainda neste sábado (24) após arrecadação do valor com simpatizantes e parceiros do partido.

