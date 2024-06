Mulher é presa após envenenar o marido que “não gostou” de aniversário feito por ela

(Foto: reprodução)- O próprio marido denunciou a mulher à polícia, alegando que havia sido envenenado pela esposa.

Uma esteticista foi presa na última segunda-feira (24/6) acusada de ter envenenado o marido com um herbicida por ele não ter gostado da festa de aniversário de 50 anos organizada por ela.

O marido de Michelle Y. Peters, de 47 anos, relatou que o refrigerante de dois litros, que estava na geladeira, apresentava um gosto estranho. Apesar disso, continuou consumindo a bebida. Dias depois, começou a sentir uma série de sintomas, incluindo dor de garganta, náusea, diarreia, vômito e tosse com um muco espesso e amarelado. O caso aconteceu em Missouri, nos Estados Unidos.

Desconfiado, o homem verificou as imagens da câmera de segurança da garagem, onde viu Michelle entrando em casa com o refrigerante e uma garrafa de herbicida. Momentos depois, ela retornou à garagem e colocou ambos os itens de volta em seus lugares.

Após essa descoberta, ele procurou a polícia, alegando que havia sido envenenado pela esposa. Michelle confessou às autoridades que tinha a intenção de ser “má” com o marido devido à insatisfação dele com a festa de aniversário.

Michelle Y. Peters foi detida acusada de agressão de primeiro grau e ação criminosa armada, conforme documentos judiciais obtidos pelo jornal The New York Post. O incidente ocorreu no início de maio.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2024/01:58:03

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...