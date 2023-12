Mulher é presa após fingir ter 14 anos e abusar sexualmente de adolescentes

Alyssa Ann Zinger fingia ser uma menina de 14 anos que estudava em casa para aliciar alunos de uma escola para fazer sexo.

Uma mulher de 22 anos foi presa na Flórida, nos Estados Unidos, depois de fingir ter 14 anos para abusar sexualmente de um menino de 12 anos.

Alyssa Ann Zinger fingia ser uma menina de 14 anos que estudava em casa para aliciar alunos de uma escola para fazer sexo.

A mulher abusava sexualmente de uma criança de 12 anos e enviava fotos e vídeos explícitos para outros alunos, segundo o Tampa Bay News, jornal local.

Ela foi presa no dia 24 de novembro, mas a polícia só divulgou informações nesta sexta-feira (1º).

Alyssa foi acusada de agressão obscena e lasciva e abuso sexual obsceno ou lascivo contra vítimas de 12 a 15 anos, de acordo com o jornal.

No entanto, ela foi libertada no dia de sua prisão depois de pagar uma fiança de 7.500 dólares por cada acusação.

A polícia de Tampa já investigava a jovem desde o início do ano. Uma pessoa contou aos agentes que ela enviava os vídeos pelo aplicativo Snapchat.

Várias vítimas disseram acreditar que a acusada tinha quase a mesma idade que eles e que ela estudava de casa (homeschooling).

Uma das testemunhas afirmou ainda que Alyssa dizia que já tinha se envolvido em atividades sexuais com outros menores de idade. A polícia de Tampa disse acreditar que há mais vítimas.

Fonte: FOLHAPRESS / Foto:© Reprodução/The Tampa Police Department / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2023/09:56:52

