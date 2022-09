Mulher é presa após planejar matar menino de 10 anos em Tailândia (PA)

A prisão da mulher ocorreu na terça-feira (13). (Foto:Reprodução/ Debate Carajás)

Para a polícia, Mislamônica Araújo dos Santos, de 25 anos, contou que a criança atrapalhava o relacionamento dela

Uma mulher identificada como Mislamônica Araújo dos Santos, de 25 anos, foi presa na última terça-feira (13), no bairro Vila Macarrão, em Tailândia, no nordeste do Pará, suspeita de planejar a morte de um menino de apenas 10 anos. Ela teria pago R$ 1.500,00 para um pistoleiro executar o serviço e ainda teria exigido que o crime ocorresse dentro de uma igreja. (As informações são dos sites Debate Carajás e Portal Tailândia).

O crime foi descoberto pela polícia depois que um dos homens procurados para cometer o assassinato foi até a delegacia fazer a denúncia. As mensagens de uma rede social foram encaminhadas aos policiais, comprovando a pretensão do assassinato.

Mislamônica dos Santos contou aos policiais que mantinha um relacionamento com o pai do menino. Pelo fato de o garoto não gostar dela e atrapalhar o relacionamento do casal, a mulher resolveu contratar alguém para matar o menino, segundo a polícia.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para apurar mais informações sobre o fato e saber se a mulher permanece presa.

Jornal Folha do Progresso em 15/09/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...