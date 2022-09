Ganhador da Mega-Sena é assassinado no interior de São Paulo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a SSP-SP, a polícia está fazendo diligências para tentar esclarecer a morte e identificar os assassinos. (Com informações do FOLHAPRESS).

Como ele não chegou em casa na terça, a família registrou um boletim de ocorrência eletrônico para avisar do desparecimento. Alves Dias foi levado ao Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, em Hortolândia, onde chegou com vida, mas morreu pouco tempo depois. A morte foi atestada como traumatismo craniano encefálico.

Pelas informações divulgadas pela família, Alves Dias costumava fazer caminhadas pela cidade, momento em que teria sido sequestrado. De acordo com o boletim de ocorrência, foi realizado um saque de R$ 1.000 e uma transferência via Pix de R$ 18,6 mil.

Alves Dias foi o ganhador do prêmio de R$ 47,1 milhões da Mega-Sena no dia 5 de setembro de 2020. Naquela ocasião, outra aposta também levou o mesmo valor.

Um dia após ter desaparecido, Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, foi encontrado com sinais de espancamento na manhã desta quarta-feira (14) na alça da rodovia dos Bandeirantes (SP-348), altura do Jardim São Pedro, em Hortolândia, a 115 km da capital paulista.

