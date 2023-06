Mulher é presa por levar bebês em caixa de plástico amarrada a bicicleta

Foto: © Facebook/Michell Hodges LE

Imagens mostram a mulher carregando os filhos de forma muito pouco segura em bicicleta.

Uma mulher de Indianapolis, nos Estados Unidos, foi detida após ser flagrada passeando com seus dois bebês dentro de uma caixa de plástico, presa a uma bicicleta.

Blossum Kirby, de 36 anos, foi condenada a um ano de prisão por negligência em relação aos seus filhos, de acordo com o Daily Mail.

Várias pessoas ligaram para as autoridades depois de testemunharem os bebês chorando dentro da caixa de plástico enquanto a mulher andava de bicicleta em julho de 2022. Alguns relataram que a mulher quase caiu da bicicleta.

Ao ser questionada pela polícia, Blossum alegou que sempre transportava seus filhos dessa maneira, pois não tinha outro meio de locomoção.

A caixa estava amarrada apenas com uma corda e os bebês estavam vestidos apenas com fraldas. Ambos – um menino e uma menina – foram levados para o hospital. Apresentavam queimaduras solares e arranhões leves.

Um vídeo da mulher, que pode ser visto na galeria acima, foi registrado por um transeunte que a confrontou e explicou que não era seguro transportar os filhos daquela maneira.

A mulher foi condenada à prisão em maio deste ano.

Fonte: POR NOTÍCIAS AO MINUTO BRASIL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/19:59:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...