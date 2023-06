Denílson pede pra Justiça bloquear premiação de Belo na ‘Dança dos Famosos’ por dívida

Foto: © Reprodução / Esporte Interativo

O pentacampeão vive um impasse judicial com o pagodeiro

Oex-jogador Denílson entrou com um pedido na Justiça para que a Rede Globo bloqueie qualquer prêmio em dinheiro ou bem destinado ao cantor Belo, integrante do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”. Há mais de 20 anos, o pentacampeão vive um impasse judicial com o pagodeiro, em ação movida na 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, por causa de uma dívida.

A informação foi divulgada pelo portal UOL nesta sexta-feira e confirmada pela reportagem do Estadão. Denílson pede para que o cantor arque com uma dívida avaliada em pouco mais de R$ 7 milhões, em razão do descumprimento de contrato com o grupo de pagode Soweto, no início dos anos 2000.

No “Dança dos Famosos”, os cachês pagos aos participantes não são divulgados pela emissora, mas Denílson pede para que a Justiça bloqueie os prêmios e ganhos que o cantor venha a receber ou já tenha obtido no quadro dominical.

No início dos anos 2000, Denílson comprou os direitos do Soweto, grupo de pagode que Belo fazia parte. Cerca de um ano após a compra, o cantor deixou o grupo para seguir carreira solo e o ex-jogador alegou quebra de contrato e passou a cobrar na Justiça a multa contratual. Desde então, as duas partes mantém uma batalha judicial sobre o valor que deve ser pago.

Nesta semana, o jogador comentou em entrevista com Galvão Bueno sobre o caso. “Como artista, (o Belo) é um fenômeno. Canta muito, só que não dá. O artista não pode estar separado do pessoal. Ele não é um artista de excelência e tenho meus motivos para falar. Ele tem asteriscos comigo. Ele abriu mão do grupo (Soweto), mas tem uma questão burocrática. Tem um contrato e foi ele que quebrou esse contrato, ele tem de pagar”, afirmou o ex-jogador.

Denílson foi bastante claro sobre o assunto e demonstrou não abrir mão do que entende ser seu dinheiro. “Ele não pagou. Fomos para a Justiça e ganhei em todas as instâncias possíveis. Ganhei, é muito simples”, comentou. A última decisão na Justiça é de novembro de 2022, com retorno favorável a Denílson. “Era um valor que ele poderia pagar tranquilamente com a quantidade de shows que faz, mas é mal gerenciado e por isso não estava pagando. A dívida foi acumulando e está em um valor muito alto.”

Fonte: POR ESTADAO CONTEUDO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2023/19:56:26

