Mulher é presa por tráfico de drogas na Av. Cuiabá e homem é detido em cumprimento a mandado de prisão em Santarém | PA

Jussara Silva Marinho foi presa pela PM por suspeita de tráfico de drogas — Foto: Reprodução / Redes sociais

Próximo ao local onde a suspeita estava sentada, foi localizado um recipiente preto contendo 19 “trouxinhas” de substância aparentando ser cocaína.

No plantão de quarta (4) para quinta-feira (5), a Polícia Civil de Santarém recebeu dois casos, uma prisão em flagrante de uma mulher por tráfico de drogas e o cumprimento de um mandado de prisão contra um homem. Os casos foram recebidos pela delegada plantonista Carmem Ramos, na Unidade Integrada de Polícia (UIP) do bairro Nova República, em razão de uma pane elétrica que deixou a 16ª Seccional Urbana sem energia.

Na noite de quarta-feira (4), a Polícia Militar prendeu Jussara Silva Marinho, de 25 anos, suspeita de tráfico de drogas. Jussara, conhecida na área como “Gordinha”, foi flagrada durante uma ronda de rotina da PM nas proximidades do Terminal Rodoviário de Santarém, na Avenida Cuiabá.

Os policiais, já cientes de denúncias sobre uma mulher com características físicas semelhantes as de Jussara, abordaram a suspeita, que se identificou como garota de programa. Ao revistarem a bolsa dela, nada ilícito foi encontrado. No entanto, próximo ao local onde a suspeita estava sentada, foi localizado um recipiente preto contendo 19 “trouxinhas” de substância aparentando ser cocaína.

Com Jussara, a polícia apreendeu dois celulares, além de R$ 150,45 em dinheiro.

Após a abordagem, Jussara foi encaminhada à delegacia e autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Na quarta-feira (4), por volta das 16h, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra Raimundo Karlos da Silva e Silva. O mandado foi emitido pela Vara de Execução Penal de Santarém. Raimundo Karlos foi localizado na Avenida Curuá-Una, no bairro Urumari, e detido em via pública.

Após sua prisão, ele foi levado à unidade policial, onde aguarda os procedimentos legais e ficará à disposição da Justiça para o cumprimento da sentença.

Pane elétrica na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil

A 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil em Santarém enfrentou um contratempo na noite de quarta-feira (4), quando uma pane elétrica impossibilitou a realização de registros de ocorrências. De acordo com relatos de moradores das proximidades, um transformador estourou por volta das 9h, deixando o prédio sem energia elétrica.

Com a interrupção no fornecimento de energia, os atendimentos da 16ª Seccional foram transferidos para a UIP do bairro Nova República. A delegada Carmem Ramos assumiu o plantão durante a noite e madrugada, até às 7h de desta quinta-feira (5).

A transferência dos serviços da Seccional para a Nova República gerou transtornos para quem precisou registrar boletins de ocorrência, obrigando moradores a se deslocarem até o bairro. Até o momento, não há previsão para o restabelecimento dos serviços na 16ª Seccional.

