Mulher ataca marido com facão na zona rural de Monte Alegre e alega legítima defesa, diz polícia

A mulher não teve a identidade revelada — Foto: Reprodução

A mulher foi apresentada na delegacia e logo em seguida liberada. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (3).

Na tarde desta terça-feira (3), uma briga entre um casal na comunidade de Serra Azul, zona rural de Monte Alegre, no oeste do Pará, quase acaba em tragédia. Um homem foi ferido pela mulher com golpes de facão. Eugênio Silva levou golpes na perna, na coxa e também em um dos braços.

De acordo com informações da Polícia, a agressora fugiu do local, mas foi localizada por uma equipe da Polícia Militar na comunidade do Limão, que foi mobilizada para efetuar a prisão. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde alegou ter agido em legítima defesa.

Em entrevista, o delegado Wellington Kennedy, explicou que, após análise dos depoimentos e provas, será instaurado um inquérito para apurar a gravidade das lesões e o contexto em que ocorreu o ataque. O delegado destacou que, durante as investigações, foi verificado que a mulher possuía um histórico de agressões anteriores sofridas pelo marido, o que leva a alegação de legítima defesa.

Segundo o delegado, a suspeita foi ouvida e liberada, uma vez que, no contexto do ocorrido, não caberia prisão em flagrante.

“Ela utilizou os meios necessários para se defender, sem exceder o que era exigido para a sua proteção”, afirmou.

A Polícia Civil continua investigando o caso e tomará todos os depoimentos necessários para esclarecer a dinâmica dos fatos. O delegado enfatizou a importância de considerar o contexto de violência doméstica, em conformidade com a Lei Maria da Penha, na apuração do ocorrido.

Fonte: G1 PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/09/2024/13:18:24

