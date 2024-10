Mulher é presa por vender vagas de emprego na Prefeitura de Marabá por até R$ 6 mil

Estelionatária Larissa Valino Costa Santos foi presa na madrugada desta sexta-feira (25) | Foto: Divulgação

Segundo as investigações, a mulher se apresentava como coordenadora de Saúde do município e oferecia cargos públicos na Prefeitura de Marabá, cobrando valores para facilitar contratações que nunca se concretizaram

A Polícia Civil do Pará prendeu, na madrugada desta sexta-feira (25), Larissa Valino Costa Santos, suspeita de liderar um esquema de fraude em Marabá, sudeste do Estado. Segundo as investigações, a mulher se apresentava como coordenadora de Saúde do município e oferecia cargos públicos na Prefeitura de Marabá, cobrando valores para facilitar contratações que nunca se concretizaram.

Os valores solicitados variavam de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada cargo: R$ 1.500 para cargos de nível fundamental, R$ 3.000 para nível médio e R$ 6.000 para nível superior. Vítimas do esquema relataram à polícia que, após efetuarem os pagamentos, as promessas de contratação não foram cumpridas, o que levou à abertura de investigações.

As vítimas procuraram a Delegacia do Núcleo Cidade Nova, em Marabá, onde registraram boletins de ocorrência. A partir dessas denúncias, foi instaurado um inquérito que reuniu evidências do envolvimento de Larissa nas atividades fraudulentas, resultando na emissão do mandado de prisão preventiva pela 2ª Vara Criminal de Justiça de Marabá.

Larissa foi detida em cumprimento ao mandado e agora está sob custódia do sistema penitenciário estadual, onde aguardará o desenrolar do processo judicial. A investigação permanece em andamento para verificar a extensão do esquema e identificar outras possíveis vítimas.

