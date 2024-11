Após remar mais de 300 km desde Itaituba, participantes da 8ª Remaria chegam a Santarém em uma demonstração de fé e devoção

Participantes da 8ª Remaria chegando em Santarém — Foto: Fabricio Damasceno/ TV Tapajós

Durante sete dias, os remadores enfrentaram as águas do Rio Tapajós, passando por diversas comunidades e municípios ao longo do trajeto. Esta edição contou com a participação de sete remadores.

Na tarde deste sábado (16), em Santarém, oeste do Pará, ocorreu a chegada da 8ª edição da Remaria, tradicional evento religioso que reúne remadores e devotos de diversas localidades da região. Os remadores iniciaram a jornada na quinta-feira (14), partindo da cidade de Itaituba.

Os participantes remaram por cerca de 350 km ao longo do Rio Tapajós. Durante o percurso, os participantes foram recepcionados nas paradas em Fordlândia, Boim, Belterra, e outras cidades, onde fiéis se juntaram aos remadores em momentos de oração e celebração nas igrejas.

Ao longo do caminho, os remadores enfrentaram obstáculos naturais, como ventos fortes e correntezas intensas, que dificultaram a navegação, especialmente nas proximidades de Boim e Aramanaí.

Jackson Miranda, coordenador do evento, destacou as adversidades encontradas e a força espiritual que motivou o grupo a seguir em frente:

“A Remaria já é um desafio, levar o Evangelho para que as pessoas possam ter a mensagem da Boa Nova. Tivemos muita dificuldade próximo de Boim e Aramanaí, com rajadas de ventos fortíssimos. Fomos obrigados a recolher os gaiates para dentro da embarcação para evitar alagamentos. Apesar disso, foi uma experiência fantástica, uma mistura de encantamento e fé. A receptividade das comunidades é algo que nos emociona profundamente. Essa Remaria de 2024 foi marcada por uma experiência única para todos nós, e agradecemos muito a Deus por termos conseguido realizar o trabalho missionário de Maria”, relatou Jackson.

Dom Irineu Romam, arcebispo metropolitano de Santarém, destacou a importância do evento para a integração das localidades e o fortalecimento da mensagem de paz e amor.

“Eu fico admirado com esses remadores, que fazem isso com tanto amor. É o ofício e o esporte deles, mas unir isso com a fé e os festejos de Nossa Senhora torna tudo mais bonito. Nossa Senhora nos lembra a vida, a paz, a serenidade. E a Remaria reflete isso, é navegação, é procissão, é movimento. A mensagem mais importante que levam é a de paz, em um mundo que precisa de calma, diálogo e amor. Esta Remaria já se tornou parte fixa da programação e devemos apoiá-la. Os remadores chegaram bem, com saúde, e estão felizes. Isso nos enche de alegria e esperança”, declarou Dom Irineu.

Com a chegada a Santarém, os remadores foram recebidos com festa pelos fiéis, marcando o início de uma série de celebrações em homenagem a Nossa Senhora.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/11/2024/14:56:31

