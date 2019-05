Mulher encontrada morta no garimpo da Pistinha

(Foto: Via WhatsApp-Jornal Folha do Progresso) – Conforme informação repassada para o Jornal Folha do Progresso, foi encontrado no barro uma mulher conhecida por Priscila, ela estava de bruço – ela lutou para sobrevier estava bastante machucada, informou.

O corpo foi encontrado neste sábado (04/05), a possibilidade de ter ocorrido um acidente.

O Garimpo da pistinha fica localizado nas proximidades do Garimpo São Raimundo.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

