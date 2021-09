Suspeita de aplicar golpes com falsa transferência PIX é presa após ser ‘encurralada’ em esmalteria de Santarém

Os estabelecimentos enviavam os produtos e a jovem enviava um comprovante de transferência pelo PIX, porém o valor não caía na conta dos empresários e a jovem passava a dar uma série de desculpas, prazos e por fim acabava bloqueando os empresários para não receber mais cobranças. Por Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e região — PA 24/09/2021 09h39 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A prisão aconteceu após a jovem ir a uma esmalteria onde realizou serviços de manicure com as profissionais. Após o atendimento, a jovem teria simulado o pagamento dos serviços por pix, mas ciente da “fama” da jovem, a proprietária identificou que o pagamento do serviço não foi efetuado e chamou a polícia.

Uma jovem de 20 anos, suspeita de aplicar golpes em comerciantes por meio de falsa transferência de pagamento pelo PIX, foi presa após tentar aplicar mais um golpe em uma esmalteria de Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quinta (23).

You May Also Like