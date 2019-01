Mulher esfaqueia 4 por ciúme e tenta matar marido dentro de hospital

Uma suposta cena de traição terminou com o esfaqueamento de quatro pessoas na cidade de Xambioá, no Tocantins, na noite desta quinta-feira (12). A responsável pela tentativa de homicídio foi uma mulher de 26 anos, companheira do homem flagrado. Ela ainda tentou matar o marido, novamente, dentro do hospital.

O caso começou quando Eva Santos Reis viu o companheiro conversando com uma ex-namorada, em uma festa. Eva foi tirar satisfações, e as duas mulheres iniciaram uma briga. Segundo o jornal local Folha do Bico, a ex-namorada tinha uma faca, mas Eva pegou uma pedra, acertou a mulher e conseguiu tirar a faca dela.

Eva Santos chegou a esfaquear a mulher no braço, mas o companheiro de Eva interveio e atingiu a própria namorada com um golpe de capacete. Após o fim da briga, Eva e o namorado deixaram o local em uma motocicleta.

No entanto, Eva, que estava como carona na moto, esfaqueou o companheiro duas vezes na barriga. Depois que o veículo parou, a mulher ainda esfaqueou o homem na cabeça.

O namorado da agressora saiu gritando e pedindo socorro. Nesse momento, um casal apareceu para ajudar. Um homem, desse casal, se armou com um cabo de vassoura e tentou golpear Eva. Só que ela também atingiu o desconhecido, com uma facada na barriga.

A quarta vítima, uma mulher, foi atingida com um golpe de faca no pescoço. Todos foram encaminhados para o hospital de Xambioá.

Só que a história não acabou. No hospital, Eva ainda tentou matar o companheiro mais uma vez, e cravou uma faca nas costas dele.

Eva Santos foi detida e, em depoimento à polícia, lamentou que o namorado não morreu com as facadas, segundo o portal de notícias do Tocantins.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

