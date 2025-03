Os lançamentos mais esperados dos streamings em março

Foto: Unsplash | Em março chega com um cardápio extenso para quem acompanha streaming. As plataformas preparam lançamentos que abrangem ficção científica, fantasia, drama, suspense, comédia, animação, documentários e até reality shows. Essas produções prometem movimentar o mês, com histórias e elencos que atraem diferentes públicos.

A seguir, listamos algumas produções que chegam com tudo aos streamings, confira!

The Electric State – dia 14 na Netflix

O filme The Electric State adaptou a graphic novel de Simon Stalenhag que tem o mesmo nome. Quem conhece o trabalho desse artista sueco, já sabe o que o filme promete: futuro distópico, robôs gigantes e paisagens de abandono, tudo com aquele toque de melancolia que Stalenhag domina. Mas será que só a estética garante um bom filme?

A história nos leva para uma América devastada em 1997, após uma guerra entre humanos e máquinas. Millie Bobby Brown é Michelle, que procura o irmão com a ajuda do robô Skip. A jornada é dura, num mundo cheio de perigos tecnológicos. Chris Pratt está num papel secundário, mas adiciona um elemento interessante à trama.

Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick, dirige o filme. Sua experiência em criar mundos visuais é inegável, e The Electric State é visualmente impressionante. Mas a crítica se dividiu: alguns amaram a fidelidade à obra de Stalenhag, outros acharam a história e os personagens fracos.

Produzido pelos irmãos Russo, com um orçamento alto, o filme levanta questões importantes: a relação com a tecnologia, os laços familiares, a esperança em um mundo em ruínas. Resta saber se o público vai se conectar com essa visão, e se a beleza visual será suficiente para superar as críticas do roteiro.

A Roda do Tempo – 3ª Temporada – dia 13 na Amazon Prime Video

Imagine um mundo onde a magia é real, a política define destinos e conflitos ancestrais moldam o presente. É nesse cenário que A Roda do Tempo, adaptada dos livros de Robert Jordan, nos transporta. Para onde a história vai agora? O que o futuro guarda para Rand al’Thor e seus aliados? A nova temporada de A Roda do Tempo promete aprofundar a saga, com a profecia do Dragão Renascido como fio condutor.

Robert Jordan, o visionário por trás desta história, concebeu um universo de 14 livros e um prólogo, onde o embate entre luz e escuridão se manifesta através das Aes Sedai, mulheres que dominam as artes arcanas.

A série, portanto, nos faz questionar sobre o que controla nossas vidas, se temos realmente livre arbítrio, e como o poder pode mudar tudo.

A adaptação para o Prime Vídeo foi um projeto ambicioso, tentando trazer a essência dos livros para a tela. A primeira temporada apresentou o mundo e os personagens, e a segunda aprofundou a história e a profecia do Dragão Renascido.

A terceira temporada é muito esperada, principalmente por adaptar The Shadow Rising, o quarto livro, que muitos consideram um dos melhores. A nova temporada promete revelar mais sobre a profecia e aprofundar a trama.

A produção teve seus desafios, como a morte do ator Barney Harris, que fazia o Mat Cauthon. O papel foi refeito, agora com Dónal Finn. A expectativa é que a temporada mantenha a qualidade das anteriores e continue expandindo o universo de A Roda do Tempo.

A Roda do Tempo atraiu um público fiel com sua narrativa intrincada, personagens que deixam marca e efeitos visuais impressionantes. A expectativa é que a terceira temporada eleve ainda mais a adaptação da obra de Robert Jordan, proporcionando aos fãs uma experiência épica e inesquecível.

Priscilla – dia 7 no Max

O filme Priscilla veio para desvendar a história de uma mulher que transcende o papel de “esposa de Elvis”. Sob a direção de Sofia Coppola, o filme biográfico explora a história de Priscilla Presley, desde a adolescência até a vida adulta sob os holofotes, especialmente com o relacionamento com o rei do rock.

Cailee Spaeny está no papel de Priscilla, enquanto Jacob Elordi encarna Elvis. A expectativa é que a dupla entregue performances que capturem a complexidade do relacionamento e a essência de cada personagem.

Sofia Coppola é conhecida por sua sensibilidade quando explora as nuances das relações humanas em filmes como Encontros e Desencontros e Maria Antonieta, ela tem um olhar intimista sobre a vida de Priscilla também. A cineasta tenta apresentar a vida de Priscilla como mulher, explorando seus sentimentos, desejos e os desafios de viver sob o olhar público, que nem era seu.

Priscilla se distancia da simples narrativa de um casamento famoso. O filme busca dar voz à própria Priscilla, convidando o público a refletir sobre sua história e a complexidade de sua vida, para além da figura de Elvis Presley.

Quando Ninguém nos Vê – dia 14 no Max

A trama se desenrola durante a Semana Santa em Sevilha, na Espanha, onde uma série de crimes perturbadores abala a comunidade. A série tem uma atmosfera pesada e personagens complexos, com um elenco muito bom, do qual fazem parte Maribel Verdú e Ester Expósito.

Explora os temas como fé, culpa e redenção, num cenário onde a tradição religiosa se mistura com crime e mistério. A Semana Santa, que é um período de grande significado religioso na Espanha, serve como pano de fundo para a história, intensificando a atmosfera de mistério.

Enrique Urbizu, diretor conhecido por filmes de suspense e ação, garante que a série terá um ritmo rápido e cenas de tirar o fôlego. A expectativa é que Quando Ninguém nos Vê seja uma das grandes apostas do Max para o público que gosta de suspense e mistério.

Streaming: um universo de histórias para todos os gostos

As plataformas de streaming oferecem um universo de histórias para todos os gostos. Em março, os lançamentos abrangem gêneros variados, com produções originais, adaptações de livros e graphic novels, filmes biográficos, documentários, animações, comédias e dramas e não somente essas apresentadas aqui. A chegada de novas temporadas e filmes originais atrai diferentes públicos.

As plataformas de streaming oferecem um universo de histórias para todos os gostos. Em março, os lançamentos abrangem gêneros variados, com produções originais, adaptações de livros e graphic novels, filmes biográficos, documentários, animações, comédias e dramas e não somente essas apresentadas aqui. A chegada de novas temporadas e filmes originais atrai diferentes públicos.

