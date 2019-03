Mulher leva fora e morde a língua do ex para não deixá-lo ir embora; veja o vídeo

Abandonada pelo ex, uma jovem chinesa decidiu adotar uma medida drástica para impedir que o amado fosse embora. O caso ocorreu na China. As informações são do Extra.

A discussão em público iniciou após o amado anunciar o fim do namoro. A jovem pediu um último beijo e ele consentiu, entretanto, a chinesa resolveu morder violentamente a língua do ex, impedindo que ele pudesse ir embora.

A polícia foi chamada ao local para tentar convencer a jovem de liberar o ex.

A vítima só conseguiu se livrar quando policiais usaram spray de pimenta. O rapaz precisou ser levado a um hospital e apesar do susto, passa bem.

Rejeitada, a jovem foi entregue aos cuidados dos pais.

Veja o vídeo:

(Com informações do Extra)

