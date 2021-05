Mulher leva pé do marido em sacola à delegacia em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Juliana também relatou que precisará do documento policial dar entrada no seguro DPVAT, pois o marido está impossibilitado de trabalhar na roça devido ao acidente.

Ao ser questionada pelo delegado plantonista, a mulher disse que o marido tinha sido atropelado por um veículo durante a madrugada, na comunidade de Pinhão, no Planalto Santareno, e, por conta disso, acabou perdendo e pé. A vítima foi socorrida para o hospital do município e não corre risco de morte.

Juliana Viana Monteiro chegou à 16ª Seccional de Santarém carregando uma caixa de sapato dentro de uma sacola plástica. Dentro do volume, um estranho conteúdo: o pé do próprio marido, Levi Oliveira Andrade.

You May Also Like