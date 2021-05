Saiba como economizar energia em tempos de altas temperaturas

O aumento na conta de energia pode ser evitado com medidas simples dentro de casa.

A Equatorial Energia Pará tem feito um trabalho de conscientização junto à população para que as pessoas passem a adotar práticas sustentáveis e conscientes de energia elétrica. As altas temperaturas e a permanência das famílias por mais tempo dentro de casa devido à pandemia do Covid-19, podem fazer com que alguns hábitos domésticos fiquem mais intensos. O uso mais frequente de equipamentos como geladeira, ar-condicionado e computadores, sem os devidos cuidados, pode representar um acréscimo importante no valor da conta de energia.

A economia de energia deve começar desde o ato da compra do produto. Hoje os equipamentos são vendidos com Selo Procel de eficiência, que tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, ou seja, mostra ao consumidor os equipamentos que consomem menos energia. O selo A é o mais eficiente e o E menos eficiente.

Neste período de temperaturas mais altas, historicamente, o consumo residencial aumenta por volta de 2%. Por isso, é necessário que todos se conscientizem da importância de modificar os hábitos com o uso racional de energia elétrica, a fim de gerar mais economia para o bolso e causar menos danos ao meio ambiente.

De acordo com o líder da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, Willian Melo, os bons hábitos de consumo contribuem para a economia. “Diante do cenário que estamos vivendo, de início de aumento das temperaturas, o mais inteligente é utilizar os aparelhos de maneira correta gastando o mínimo. Por exemplo, a geladeira, que é um dos itens que mais consomem energia principalmente por conta do ‘abre e fecha’. Evitar esse e outros hábitos simples já fazem uma grande diferença no valor da conta”, explica.

A Equatorial Pará traz algumas dicas sobre alguns equipamentos que favorecem o aumento no consumo de energia. Confira as dicas de:

ILUMINAÇÃO DA CASA – Abuse da luz natural. A iluminação doméstica pode representar cerca de 25% do custo por mês. Evite acender lâmpadas durante o dia e dê preferência às lâmpadas de LED que são mais econômicas em até 80%.

CHUVEIRO ELÉTRICO – responsável por cerca de 25% do consumo de uma residência, o chuveiro elétrico também pode contribuir com a conta alta de luz. Então, ao utilizar esse aparelho, verifique a opção em que ele se encontra. A opção ‘verão’ consome 30% menos que a ‘inverno’.

COMPUTADORES e NOTEBOOKS – Nos intervalos do trabalho, das aulas ou até da diversão online, desligue o monitor. Evite o modo stand-by, pois também consome energia.

CARREGAMENTO DE CELULARES – Não deixar os celulares carregando a noite toda e nem os carregadores conectados sem o aparelho. Essas atitudes provocam o desperdício de energia.

BOMBA D’ÁGUA – A ligação elétrica da bomba deve ser feita por profissional de confiança, pois instalações malfeitas acarretam fuga de corrente e aumento de consumo. O ideal é também armazenar o máximo de água na caixa d’água para não precisar ligar a bomba mais vezes.

LAVADORA DE ROUPA – não fracione a lavagem de roupas. Se possível, acumule peças e lave tudo de uma vez. Assim, a máquina funcionará com toda a sua capacidade em intervalos maiores, o que reduz o consumo de energia. O mesmo vale para o uso do ferro de passar roupas.

