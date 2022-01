Mulher mata filhos de 6 e 3 anos e depois tenta se matar no Rio de Janeiro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o Extra, o marido de Stephany voltou para casa, mas não conseguiu entrar. Com ajuda de vizinhos, a polícia foi acionada, mas ao chegar no local Bruno Leonardo, 6 anos, e Arthur Moisés, 3, já estavam mortos. A mulher foi encontrada ensanguentada na casa e socorrida para o Hospital Municipal José Rabello de Mello, onde está presa sob escolta policial.

Stephany Ferreira Peixoto, de 36 anos, matou seus dois filhos de 6 e 3 anos, e tentou se matar em seguida nesta segunda-feira (10), em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, depois de esfaquear as crianças, ela ligou para o marido e avisou que iria tirar a própria vida.

