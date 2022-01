Entenda a mistura de fenômenos climáticos que ameaça o país

O Inmet emitiu alertas de perigo e grande perigo para áreas de GO, MT, SP, RJ e TO. Na Região Sul, o alerta é para o calor extremo (Foto:Facebook/Reprodução)

As tempestades que provocaram tragédias no país, com enchentes, deslizamentos e até mesmo a queda do paredão que matou 10 pessoas em Capitólio (MG), precipitada pela força da erosão provocada pelas águas, vão continuar.

As cenas de devastação vistas em Minas Gerais e na Bahia nas últimas semanas, com cidades submersas, servem de alerta para os próximos dias. Chegarão a outras regiões e virão acompanhadas de novos problemas, como calor extremo.

A conflagração climática deve causar problemas, com riscos expressivos, a estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte (temporais) e Sul (calor extremo, muito acima da média).

Tudo isso é resultado da mistura explosiva de um fenômeno natural do verão, chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), com frentes frias vindo da Bolívia e com o La Niña, uma massa de ar frio que se une com a umidade do tempo quente e aumenta as chuvas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, até sexta-feira (14/1), pelo menos três alertas vermelhos com perigo ou grande perigo, seja por chuvas intensas ou forte calor.

As precipitações que devastaram Bahia e Minas Gerais têm previsão para chegar nos próximos dias com risco expressivo a Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Tocantins.

Por:Manoela Alcântara

