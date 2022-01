Primeiro dia de reaplicação do Enem tem redação sobre reconhecimento de mulheres nas Ciências

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção ( Sisu ), o Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) e o Programa Universidade para Todos ( Prouni ).

O “Reconhecimento da Contribuição das Mulheres nas Ciências da Saúde no Brasil” foi o tema da redação da Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2021, reaplicado nesse domingo (09) para os mais de 340 mil candidatos faltosos na aplicação na data regular, que ocorreu em novembro do ano passado. Além da redação, os candidatos responderam questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.

