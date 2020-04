Mulher morre ao cair de uma altura de dois andares de um prédio em Parauapebas

Mulher se desequilibrou e caiu do segundo andar de um prédio, batendo com o rosto no chão. (Foto:Reprodução)

Em vídeo que circula nas redes sociais, vítima perde o equilíbrio e cai, batendo com o rosto no chão. Polícia Civil trata o caso com suicídio.

Circula em grupos e redes sociais vídeos e imagens de uma mulher caindo da sacada de um prédio em Parauapebas, no sudeste paraense. Em dois vídeos é possível observar que ela perde o equilíbrio na grade de proteção do segundo andar do imóvel e cai; em outras imagens, uma mulher sem vida, com o mesmo biotipo e roupas e local parecidos.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para confirmar se o caso foi registrado como fatalidade, porém a assessoria de imprensa alegou suicídio. O nome da vítima não foi confirmado pelas autoridades.

As informações que circulam apontam que o caso ocorreu por volta das 10h30 deste domingo (5), na Rua Ângela Diniz, Bairro da Paz. No vídeo é possível notar que a vítima gritava e gesticulava bastante, em direção à rua, mas não é possível confirmar se estava discutindo com alguém e se estava sendo estimulada a se jogar do edifício pela populção ao redor.

