Ataque a tiros atinge casal dentro de casa e deixa um morto em Marabá

Corpo encontrado ao lado da cama (Fotos: Correio de Carajás)

Sobrevivente era companheira do homem morto. Ela foi socorrida com um ferimento à altura do ombro

Um ataque a tiros matou um homem identificado apenas como Ruan, de aproximadamente 30 anos, e deixou ferida a companheira dele, identificada como Geise Gomes dos Santos, de idade não divulgada, na noite da terça-feira (10), próximo à rampa da Folha 8, na Nova Marabá, em Marabá, sudeste do Pará. O casal estava na cama quando foi alvejado pelos disparos. Ainda não há informação oficial sobre a autoria do crime.

As informações foram divulgadas pelo portal Correio de Carajás. Segundo o tenente Silva Castro, Oficial de Dia da Polícia Militar, a instituição foi acionada por volta das 23h30 por moradores do bairro, informando que um casal havia sido baleado em uma residência, enquanto estava deitado na cama.

No momento em que os policiais chegaram ao local, encontraram Geise com um ferimento à altura do ombro. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá (HMM). Já Luan estava morto ao lado da cama.

Ainda segundo o tenente, foram identificados itens para consumo de entorpecentes no ambiente em que as vítimas estavam, apontando que o imóvel era possivelmente utilizado para essa finalidade.

A Polícia Científica do Pará foi acionada para remover o corpo de Luan. O estado de saúde de Geise não foi divulgado até o momento. A Polícia Civil do Pará vai instaurar inquérito para investigar o duplo ataque. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.

Fonte:O Liberal/e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2023/14:50:21

