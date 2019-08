Mulher morre em acidente na BR-230, a rodovia Transamazônica

(Foto:Reprodução / Whatsapp) – Diversos sites do sudeste paraense, a exemplo do Correio de Carajás e Plantão Notícias, repercutem o grave acidente entre uma caçamba e um Gol que matou a mulher, já identificada como Eliete Pires. A colisão ocorreu nesta sexta-feira (16), na Rodovia BR-230, também conhecida como Rodovia Transamazônica, na aultura do município de Marabá, no sudeste paraense, bem em frente a um supermercado no bairro Nova Marabá. No carro da vítima, também viajam duas crianças e uma mulher idosa, levados, sem ferimentos graves, ao Hospital Municipal de Marabá (HMM).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo de Eliete foi atingido na traseira por uma caçamba que seguia na BR 230. O Gol de cor preta (JVN-8317/Marabá), rodopiou várias vezes. Já o motorista da caçamba parou um pouco mais à frente apenas com o para-choque quebrado. O motorista abandonou a caçamba no local da colisão sem prestar socorro às vítimas. Suspeita-se que ainda que a caçamba estivesse na pista preferencial, ela seguia em alta velocidade.

Pouco metros antes do local do acidente há sinalizações na pista indicando a necessidade de redução da velocidade por tratar-se de trecho de intenso fluxo de veículos que entram e saem do citado supermercado. A Rodovia Transamazônica é uma via federal transversal do Brasil, com extensão de mais de 5 mil Km, incluindo os trechos não construídos, ela conecta as regiões Norte e Nordeste do Brasil com países como o Peru e o Equador.

Fonte

16.08.19

