‘Vi ele batendo na minha mãe. E eu vim pra honrar o nome dela’, diz jovem que matou o padrasto no Curuai, em Santarém

Adriano da Costa Dutra, suspeito de homicídio — Foto: Divulgação

Ainda segundo o relato do suspeito, registrado no Boletim de Ocorrência, ele não aguentou ver a mãe dele sendo agredida pelo padrasto com lambadas de terçado. Contou que Aldenor ainda pisou na cabeça dela.

Um homem identificado como Aldenor da Costa Rocha, foi morto a golpes de faca no início da tarde de segunda-feira (29) no distrito de Curuai, região do Lago Grande, em Santarém, oeste do Pará. Um jovem de 19 anos, enteado da vítima, confessou ter matado o padrasto, e alegou que cometeu o crime para defender a mãe que estava sendo agredida por Aldenor.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e conduziu o suspeito à 16ª Seccional Urbana de Polícia. Na manhã desta terça-feira (30), Adriano da Costa Dutra foi transferido para o presídio Silvio Hall de Moura, em Santarém.

De acordo com as autoridades, os golpes desferidos por Adriano foram tão profundos que quase decapitaram a vítima, que morreu no local. A notícia do crime gerou revolta entre os moradores, que tentaram agredir o jovem durante a prisão dele. A Polícia teve que intervir para garantir a integridade física de Adriano.

Na delegacia, Adriano confessou o crime e afirmou que agiu em defesa da mãe dele, que frequentemente era agredida por Aldenor. Ele alegou também que registros na delegacia confirmam as denúncias de violência doméstica.

“Vi ele batendo na minha mãe e homem que é homem não bate em mulher. Minha mãe merecia todo o respeito. E eu vim pra honrar o nome dela! E quando eu vi ele fazendo aquilo eu não aguentei, corri atrás dele e desferi os golpes. Ele ia acabar matando ela! Mais antes ele chorar do que eu”, alegou Adriano.

Fonte: g1 Santarém

