Mulher sofre tentativa de homicídio no bar onde trabalhava em Altamira; veja vídeo

O crime foi registrado na noite desta terça-feira (21), em um bar na rua Abel Figueiredo, bairro Aparecida em Altamira, Sudoeste do Pará. Imagens do circuito interno de segurança registram a ação do atirador.

O vídeo mostra duas mulheres conversando enquanto jogavam sinuca. O criminoso já está dentro do bar, de boné, com as mãos no bolso e de jaqueta, ele se aproxima das mulheres e retira a arma com dificuldade, na sequência, dispara cinco vezes contra a vítima que corre e consegue se refugiar em um quarto nos fundos do estabelecimento. A outra mulher quase foi atingida pelos tiros mas conseguiu correr ao perceber a ação.

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a vítima foi identificada por Taynara dos Santos e tem 20 anos. Segundo informações, o homem chegou caminhando no local, fez os disparos e logo em seguida fugiu, ele teria entrado em um veículo a poucos metros do bar.

A Polícia Militar fez rondas pelo local na tentativa de encontrar o suspeito, porém sem êxito. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Regional Público da Transamazônica ainda com vida. Na Delegacia de Polícia Civil nenhum boletim de ocorrências foi registrado até o momento.

Veja o momento:

Assista ao vídeo

Essa não é a primeira vez que crimes são registrados no mesmo bar. No dia 17 de março desse ano, outra tentativa de homicídio contra uma mulher foi registrada pelas câmeras de segurança do local. O crime foi por volta das 11h30, em plena luz do dia. Um homem que usava máscara se passou por cliente. Enquanto ele observava a movimentação, um segundo suspeito chegou, sentou ao lado da mesa e começou fazer disparos de arma de fogo.

Foram pelo menos três tiros contra uma mulher que segundo informações é proprietária do estabelecimento. Ela teria sido socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento em um carro particular.

Por:Confirmanoticia

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...