Mulher tem 40% do corpo queimado após companheiro jogar solvente

VIOLÊNCIA

Leidiane Germano do Nascimento, de 34 anos, teve 40% do corpo queimado após ser atacada pelo companheiro. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25), em Brasília.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Leidiane sofreu queimaduras de primeiro grau no tronco e couro cabeludo.

Ela disse aos militares que o seu próprio companheiro, que não teve a identidade revelada, foi o autor do crime. Os dois moram na mesma rua e ele teria jogado solvente nela.

Leidiane foi socorrida pelos bombeiros e transportada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O criminoso não foi localizado. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Autor: Com informações do portal Metrópoles/| André Borges/Esp. para o Metrópoles/segunda-feira, 25/11/2019, 09:28 – Atualizado em 25/11/2019, 09:28 –

