Brasil sedia a principal feira de iGaming da América do Sul

Foto: Reprodução/Pexels | Entre os dias 7 e 10 de abril deste ano, o Brasil será sede da BiS SiGMA Américas — o evento de iGaming é o principal do setor na América do Sul. A feira será realizada na cidade de São Paulo, no Transamerica Expo Center — centro de convenções localizado no bairro Santo Amaro, na Zona Sul.

Durante os quatro dias de feira, as pessoas que marcarem presença terão acesso a cerca de 300 expositores, tanto nacionais como internacionais. É esperado que mais de 18 mil pessoas passem pelo local, que terá o espaço total de 32 mil m². No ano passado, 14 mil visitantes estiveram nos corredores do Transamerica Expo Center.

Agenda da BiS SiGMA Américas

Durante o primeiro dia do evento, 7 de abril, está prevista uma cerimônia de abertura e de boas-vindas para os presentes. Também serão feitas as entregas do BiS Awards — prêmio que contempla os destaques do ramo de iGaming no ano passado.

Participam da premiação não somente empresas, como também diretores. Entre as categorias estão: patrocinador do ano, melhor agência de marketing, melhor mídia do setor, melhor aposta esportiva online, melhor meio de pagamento, profissional em destaque, melhor plataforma, melhor campanha de marketing, melhor site cassino online, melhor jogo crash, melhor jogo slot, entre outras.

Ao longo dos três dias serão realizadas palestras de diversos profissionais do mercado, assim como workshops. O evento terá quarenta horas de conteúdo, divididas em dois auditórios montados no centro de convenção da capital paulista. Toda a lista de palestras, com os seus horários, está disponível no próprio site da BiS SiGMA Américas.

A maior feira de iGaming da América Latina não é destinada somente para os profissionais do mercado. Ela também é atraente para fãs e amantes dos jogos on-line. Não é à toa que, geralmente, muitas empresas fazem o lançamento e mostram as novidades de seus produtos na BiS SiGMA Américas.

Quem marcar presença poderá ficar por dentro de quais os novos títulos voltados para os cassinos online chegarão ao mercado no futuro, assim como novidades no mundo das apostas esportivas. Certamente não faltarão games similares aos que já existem atualmente e vêm fazendo sucesso. São os casos dos slots games Gates of Olympus e Sweet Bonanza, bem como o jogo Aviator, famoso crash game encontrado nas principais plataformas de cassino.

O relatório “Tendências em iGaming 2025”, feito pela empresa de softwares SOFTSWISS, indica que o mercado brasileiro pode atingir, até o ano de 2029, aproximadamente US$ 4,03 bilhões. Ou seja, até lá, não faltarão novidades e investimentos no setor.

Como ir à BiS SiGMA Américas 2025?

Os ingressos para ir à BiS SiGMA Américas podem ser comprados pela internet, diretamente no site do próprio evento. Para chegar à feira, que será realizada no Transamerica Expo Center, em Santo Amaro, o visitante pode de diversas formas. O local conta com estacionamento próprio.

Agora, caso queira utilizar transporte público, o centro de convenções está a 5km da estação de metrô, que faz parte da Linha 5 Lilás. A estação de trem Santo Amaro está localizada a 600 metros. Vale citar que diversas linhas de ônibus também passam pelo local. Consulte os itinerários no site da SPTrans.

