Mulher tem celular clonado e registra caso na Policia em Novo Progresso

O crime aconteceu na tarde desta domingo ,28.(Foto:Via WhatsApp)

Amigas avisaram a vitima da clonagem.

Amanda dos Santos Silva , de 22 anos teve o celular clonado neste domingo dia 28 de junho de 2020 em Novo Progresso.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a funcionária pública, foi avisada por amigas através do aplicativo WhatsApp, que estavam usando sua foto em perfil.

A vitima procurou a delegacia e registrou Boletim de Ocorrência para se precaver dos abusos que pode ser causado pela clonagem. A relatora alerta para os usuários que podem ser vitima deste crime, onde uma pessoa desconhecida utiliza do seu acesso (aplicativo clonado) para pedir dinheiro para familiares e conhecidos.

O caso está sendo investigado pela polícia.

Alerta

Este não é o primeiro caso em Novo Progresso…..

Segundo a Polícia , os criminosos obtêm dados da vítima, por meio de uma conta de telefone interceptada ou de um anúncio, por exemplo, adquirem um novo chip e conseguem usar o WhatsApp com o mesmo número e perfil. Com isso, ele se passa pela pessoa, conversa com os contatos dela e pede algum tipo de ajuda financeira, alegando precisar fazer um depósito ou outra transação bancária. Quando o aplicativo é instalado em outro aparelho, o usuário original não consegue mais acessar o programa. No entanto, até ele descobrir que aquele problema aparentemente técnico se trata de um golpe, pode ser tarde demais. Além disso, como a maioria possui uma vasta agenda, não é tão simples assim avisar a todos.

Segurança

Especialista orientam aos usuários deste aplicativo para impedir a clonagem, devem realizar um procedimento simples de segurança no próprio aplicativo. Nos celulares IOS, basta colocar na tela do WhatsApp, clicar em “ajustes”, “conta” e “verificação em duas etapas”. Já no sistema Android, deve-se entrar nas “configurações”, clicando nos três pontinhos que aparecem no canto direito da tela, seguindo também para “conta” e “verificação em duas etapas”. A partir deste ponto, nos dois modelos, o programa vai pedir a criação de uma senha ou “PIN” com seis dígitos, e também um e-mail, que servirá para recuperar esses números, em caso de esquecimento. “Existe uma forma muito fácil de se prevenir desse golpe. É uma segurança do próprio aplicativo. Quando você troca de celular, ele vai te pedir essa senha, e o bandido não vai tê-la”,orientou.

A prevenção é o mais importante, já que os crimes de estelionato são de “difícil e lenta apuração”.

