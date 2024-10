Mulher tenta impedir casamento em Manaus e viraliza na internet “Mulher ele não te quer”; vídeo

Foto: Reprodução | Um episódio inusitado e cheio de drama ocorreu na tarde deste sábado (28), em Manaus, pouco antes de uma cerimônia de casamento civil no cartório localizado na rua Lourival Muniz, no bairro da Glória, zona sul da cidade. O incidente, registrado em vídeo por uma testemunha, rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando surpresa e uma onda de comentários entre internautas.

Nas imagens, o noivo, visivelmente nervoso, é flagrado correndo de uma mulher não identificada, que estava acompanhada por uma criança. De acordo com a pessoa que filmou a cena, a mulher seria uma suposta amante do homem, o que explicaria o seu comportamento de fuga minutos antes do casamento.

O vídeo mostra o noivo tentando desesperadamente se distanciar da mulher e se aproximar da noiva, que aguardava, já vestida de branco, dentro do cartório. O clima de tensão se intensificou quando a mulher, vestida de preto, entrou no local e tentou, em um gesto abrupto, puxar o noivo, já posicionado ao lado de sua futura esposa.

A reação da noiva foi imediata: “Mulher, o homem não te quer”, afirmou, defendendo seu companheiro em meio à confusão. A situação gerou apreensão entre os presentes, que ameaçaram chamar a polícia para conter o embate.

