Mulher tenta reduzir lábios e alergia faz eles dobrarem de tamanho

O angioedema é um inchaço repentino de alguma parte do corpo, em geral do rosto ou da região genital (Foto:Reprodução/Telegram/ Cartie Gubatti/ Via Metrópoles).

A reação alérgica foi tão séria que influencer chegou a ter dificuldade para respirar

Uma influenciadora digital russa teve uma reação alergica no último sábado (17), após ter feito um procedimento estético para reduzir os lábios. Cartie Gubatti teve uma alergia ao anestésico usado durante o procedimento que acabou mais que dobrando o tamanho de sua boca.

“Eu tenho que fazer a redução dos meus lábios e não sabia que tinha alergia aos medicamentos que eram utilizados. Se soubesse, viveria com estes caroços que tenho na boca sem fazer nada”, afirma a influencer, em comunicado aos seus seguidores no Telegram.

O angioedema é um inchaço repentino de alguma parte do corpo, em geral do rosto ou da região genital. Quando ocorre na boca, nariz e garganta, é perigoso por poder causar sufocamento. Na maioria dos casos, os angiodemas são consequência de reações alérgicas intensas e podem ser tratados com anti-histamínicos.

Cartie, que é mãe de um bebê de um ano, afirmou sentir um inchaço no rosto logo após o procedimento que pretendia ajustar o formato de sua boca. Ela foi levada para o hospital às pressas, por uma ambulância, para evitar que o quadro se agravasse.

“Fui ao hospital com um angioedema que não cedia aos medicamentos, ao contrário, só crescia. Os médicos mal tiveram tempo de atuar no edema que já estava quase me impedindo de respirar”, afirma a influencer.

Em mensagens aos seus seguidores, ela afirmou que recebeu alta após quatro dias de tratamento.

Fonte: O liberal

