Incêndios florestais no Havaí matam 36 pessoas; moradores entram no mar para se proteger

Fogo e fumaça dos incêndios florestais em Lahaina, em Maui, no Havaí — Foto: Zeke Kalua / Condado de Maui / via AP Photo

A governadora do Havaí, Sylvia Luke, decretou estado de emergência. Estradas e escolas foram fechadas por causa do fogo (só os funcionários de serviços de emergência podiam circular).

A ilha de Mauí, no estado do Havaí, nos Estados Unidos, foi atingida por diversos incêndios florestais nos últimos dias e, nesta quarta-feira (9), pelo menos 36 pessoas morreram.

Turistas e moradores tiveram que fugir das chamas. Algumas pessoas entraram na água do mar para escapar da fumaça e do fogo, até serem resgatadas pela Guarda Costeira. A Cruz Vermelha Americana abriu um centro para receber pessoas deslocadas.

As mortes ocorreram na localidade de Lahaina, Havaí, informou o condado de Maui.

Os incêndios, alimentados pelos fortes ventos do furacão Dora, que passou ao sul, pegaram a ilha de Maui de surpresa, deixando para trás carros carbonizados em ruas outrora movimentadas e pilhas fumegantes de escombros onde ficavam prédios históricos.

O incêndio durou toda a noite.

As autoridades disseram anteriormente que 271 estruturas foram danificadas ou destruídas pelas chamas e dezenas de pessoas ficaram feridas.

Ventos fortaleceram os incêndios

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, os atuais incêndios florestais ficaram fortes devido a uma combinação de condições: vegetação seca, ventos fortes e baixa umidade.

Um furacão também piorou as chamas em todo o estado, e ainda ventos fortes e alertas de possíveis tempestades em vigor.

De acordo com a Universidade do Havaí, quase todos os anos há grandes incêndios em algumas partes do arquipélago havaiano, mas a intensidade dos incêndios deste ano é incomum.

