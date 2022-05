Mulher trans é assassinada a tiros após briga em bar, em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso é investigado pela equipe de homicídios da Polícia Civil em Parauapebas. (As informações são do g1 Pará — Belém).

De acordo com testemunhas, Naomy Fernandes de Souza se envolveu em uma briga com um jovem dentro de um bar. Os dois chegaram trocar agressões físicas.

Em Parauapebas, no sudeste do estado, uma mulher trans foi morta com cinco tiros durante a madrugada deste sábado (7).

