Restos mortais de agricultor são encontrados em área rural de Uruará

(Foto:Reprodução) – A equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve em Uruará (PA) na manhã de sexta-feira, 06, para proceder com a remoção do corpo de um homem encontrado no travessão km 180 norte (PA-370), Chapadão, a cerca de 33 km da sede do município.

O cadáver já decomposto foi encontrado na tarde de quinta-feira, 05, pelos Bombeiros Militar próximo a residência onde morava o agricultor, João filho Carneiro Conceição, de 39 anos, que estava desaparecido desde o dia 27 de março de 2022. A família reconheceu através das roupas que os restos mortais encontrados são do agricultor desaparecido.

A Equipe de Plantão da Delegacia de Polícia Civil de Uruará esteve no local fazendo o levantamento de crime, juntamente com o IML e o 9º Grupamento Bombeiro Militar de Altamira.

O corpo estava enterrado de cabeça para baixo num buraco a cerca de 500 metros distante da casa onde João Filho morava.

Segundo a Polícia Civil (PC), foi encontrado apenas o esqueleto humano, sendo que os demais tecidos do corpo já havia se decomposto, mas a família fez o reconhecimento através das roupas, como sendo de fato o nacional, João filho Carneiro Conceição. Ao lado do buraco onde o corpo estava enterrado foi encontrado uma cavadeira tipo boca de lobo e uma espingarda.

Sobre a apuração do caso a PC informou que ainda é um mistério. Mas algumas pessoas próximas ao agricultor que tiveram contato com ele irão ser intimadas para depor na delegacia a fim de esclarecer alguns pontos que ainda estão sem resposta. “É um caso bem complexo, mas estamos fazendo o possível pra chegar na autoria”, disse a autoridade policial.

A morte acidental já foi descartada.

Ainda não se sabe quanto tempo vai demorar para sair o laudo pericial que deve apontar as circunstâncias da morte, mas a polícia civil garantiu que vai solicitar agilidade.

Os restos mortais já estão no IML da cidade de Altamira (PA).

Fica a tristeza nos olhos e corações de familiares e amigos, que clamam por justiça. (As informações são do Gazeta Real

Jornal Folha do Progresso em 09/05/2022/08:35:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...