Mulher vai à delegacia denunciar agressão de marido e passa 2 dias presa

Foto: Reprodução | Vítima foi presa ao ser confundida com outra pessoa e liberada após passar dois dias na cadeia.

Uma mulher foi liberada da cadeia, nesta terça-feira (18), após ter sido presa por engano em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, após ir à delegacia denunciar o marido por agressão.

A polícia prendeu a vítima após consultar o sistema e perceber que existia um mandado de prisão em aberto contra ela. A mulher, de 42 anos, tentou argumentar dizendo que havia um engano, mas mesmo assim ficou presa por dois dias.

Ela foi solta após passar por uma audiência de custódia no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio, depois que o judiciário reconheceu o erro. A vítima foi confundida com uma outra pessoa por ter o nome parecido.

Em entrevista à Band, a mulher relatou que passou por condições insalubres na cadeia e foi, inclusive, atacada por percevejos. Além disso, disse que pretende abrir um processo pelo constrangimento que passou.

“Quero que seja pago à Justiça porque eu passei como criminosa, passei vergonha, meus filhos passaram vergonha, passei por todos os tipos de constrangimento”, ressaltou.

