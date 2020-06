Municípios ganham novo prazo para participar do programa Tempo de Aprender

3,4 mil municípios já aderiram ao programa, segundo o MEC

O Ministério da Educação prorrogou até 30 de junho a adesão ao programa Tempo de Aprender. Inicialmente, a previsão para adesão era até 30 de maio. Para que estados e municípios possam participar, os secretários de Educação devem preencher um formulário eletrônico.

Até o momento 3.433 municípios já fizeram a adesão. O número representa 62% das cidades brasileiras, de acordo com a Secretaria de Alfabetização (Sealf) do MEC, responsável pelo Tempo de Aprender.

Lançado em fevereiro pelo governo federal e criado a partir da Política Nacional de Alfabetização (PNA), o programa tem como objetivo trazer melhorias para as principais deficiências da alfabetização no país. Tem como foco a pré-escola e os 1º e 2º anos do ensino fundamental das redes públicas estaduais, municipais e distrital. É voltado ainda para o aperfeiçoamento, o apoio e a valorização a professores e gestores escolares dessas etapas de ensino. O Tempo de Aprender possui 10 ações, estruturadas em quatro eixos.

Para a construção do documento, foram detectadas as áreas da alfabetização que necessitam de mais investimentos que são: formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores, materiais e recursos para alunos e professores e o acompanhamento da evolução dos alunos.

*Com informações do MEC

Agência Educa Mais Brasil

