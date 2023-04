Músico e artesão com mandado de prisão em aberto é preso em fiscalização da PRF na Br 163; condenação por agressão e ameaça à mulher

Everson Melo não cumpriu obrigações com a justiça – Créditos: Arquivo/Facebook

A Polícia Rodoviária Federal (PRF apresentou nesta sexta-feira (31), na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Santarém, no oeste do Pará, um homem preso durante uma fiscalização de rotina na BR-163, com um mandado de prisão em aberto.

A prisão ocorreu no final da noite de quinta-feira (30), após os agentes da PRF abordarem um ônibus no quilômetro 995, da rodovia federal Santarém-Cuiabá. O veículo tinha como destino a cidade de Belém. Everson César da Conceição Melo, 29 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Conforme apurou a reportagem do Portal OESTADONET, Everson César, que é músico( percussionista e cantor) do projeto Baobá e trabalha, como artesão, com vestuário inspirado nas cores da Amazônia, foi condenado no dia 12 de agosto de 2017 pela juiza Carolina Maia por crimes de agressão e ameaça contra Andreza Souza da Silva, sua companheira na época dos fatos.

A magistrada converteu a pena de 3 meses de detenção pela obrigação de Everson comparecer, pelo período de 2 anos, às reuniões da Justiça Restaurativa, no fórum de Santarém. Como ele não se fez presente às reuniões a magistrada, em 2021, pediu a execução da pena ao juiz Flávio Lauande, titular da Vara de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, que expediu mandado de prisão no dia 6 de junho de 2022.

O não cumprimento de medidas de execução da sentença é um agravante. Everson César também não poderia deixar a cidade sem comunicar o juiz da comarca. Ele foi preso em um ônibus que tinha como destino a cidade de Belém.

Por:Jornal Folha do Progresso/ Com informações do Portal OESTADONET em 31/03/2023/18:12:21

