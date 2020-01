Justiça Federal determina bloqueio de R$ 208 mil em bens de Gandor Hage, ex-prefeito de Prainha

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a decisão, o ex-prefeito Gandor Hage fica também com os direitos políticos suspensos não podendo concorrer a eleições até 2025.

“Houve a imputação de débito, ao requerido, ante a não aprovação das contas do conveniado, porquanto teria sacado a quantia em debate, da conta vinculada ao convênio, por meio do desconto de dois cheques de valores vultuosos de R$ 125 mil e R$ 82 mil, sem que demonstrasse a reversão em favor da população de baixa renda da localidade, já que os pagamentos deveriam ter sido efetuados por meio de cheque nominal aos beneficiários, em montantes consideravelmente inferiores”, destacou o magistrado.

Na decisão, o juiz Felipe Gontijo Lopes, da 1ª Vara Federal de Santarém, cita que o ex-prefeito se apropriou do recurso público através de saque em cheques de quantias vultosas, e que não prestou contas do dinheiro, que deveria ter sido repassado às famílias em estado de pobreza extrema.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 208.267,74 em bens do ex-prefeito Gandor Hage, de Prainha, oeste do Pará, em ação movida pela procuradoria jurídica do município para reparar danos aos cofres públicos e recuperar a regularidade fiscal da Prefeitura que agora está sob o comando de Davi Xavier (MDB).

