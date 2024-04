MUSK QUER COMPRAR A GLOBO?

(Foto: RCP/Medea) – Elon Musk pergunta qual o valor para comprar a TV Globo no Brasil

Interação ocorreu após pedidos de usuários da plataforma X.

Neste domingo (21), o bilionário Elon Musk voltou a agitar a internet. Após adquirir o antigo Twitter, agora rebatizado como ‘X’, Musk fez uma interação peculiar com uma postagem do perfil Joaquin Teixeira, conhecido por abordar diversos assuntos com um toque de humor.

Na publicação, que trazia uma ilustração da logomarca da TV Globo em um esgoto, o perfil sugeriu que o empresário comprasse a emissora, atribuindo-lhe a responsabilidade por alguns dos problemas enfrentados pelo Brasil.

“O grande problema do Brasil se chama TV Globo ou Globo Lixo, como é conhecida por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar nosso país”, expressou o usuário.

Curioso, Musk respondeu com uma pergunta direta: “Quanto isso custaria?”, acompanhada de um emoji de risada.

A resposta do magnata gerou uma série de comentários e especulações na rede. “Custa pouco mais de R$ 30 bilhões”, afirmou um usuário. Outro fez uma comparação com os custos da SpaceX, empresa de exploração espacial de Musk, sinalizando que o montante da TV Globo bem relativamente menor.

Outro internauta ainda, afirmou que a rede Globo custaria muito menos que a compra do Twitter, incentivando o bilionário á adiquirir a emissora carioca.

Fonte:Folha do Estado e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2024/06:31:56

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...