Os artilheiros do futebol brasileiro para ficar de olho em 2024

(Foto:Fonte: Unsplash) –Está aberta a temporada dos goleadores! Com o fim dos campeonatos regionais e começo das competições nacionais e continentais, o mundo do futebol está de olho mais uma vez neles: os artilheiros. Muitas são as promessas de gols nesse ano de 2024. Para quem gosta de futebol ou quer encontrar bons palpites de apostas esportivas, ficar de olho nesses artilheiros é essencial. Por isso, fomos atrás dos principais artilheiros do país em 2024 para este artigo. Confira quais são os jogadores com mais gols no país até agora.

Júnior Santos, 13 gols

Com 13 gols marcados, o atacante Júnior Santos é a esperança de gols do Botafogo. Até agora, marcou 13 gols e divida o topo do ranking. Desses gols, 8 foram marcados no torneio continental, que fizeram de Júnior Santos o maior artilheiro do Botafogo na Libertadores. Um feito e tanto para um jogador de 29 anos que estava esquecido no Fortaleza, e foi contratado por apenas 200 mil dólares.

Anselmo Ramon, 13 gols,

Outro jogador no topo da lista é Anselmo Ramon, que também está com 13 gols. O atacante de 35 anos do CRB, marcou gols em todas as competições que participou. Foram 7 gols do campeonato alagoano, 5 gols na Copa do Nordeste e 1 gol na Copa do Brasil. Com experiência de sobra, Anselmo é esperança de gols do time alagoano na disputa da segunda divisão do campeonato brasileiro.

Gonzalo Mastriani, 13 gols

Outro que está empatado na artilharia dos clubes brasileiros é o uruguaio Gonzalo Mastriani. Após fazer um excelente ano pelo América-MG, o jogador de 30 anos começou o pé direito com a camiseta do Athletico Paranaense, seu novo clube. Marcou 3 gols na Sulamericana e 4 gols no Paranaense. Com 6 gols marcados quando ainda jogava no América MG, no campeonato mineiro, ele segue sendo um dos artilheiros do país.

Nicolas, 12 gols

Mais um jogador que se destaca pelos gols marcados em 2024 é Nicolas, atacante do Paysandu, time do Estado do Pará. Com 12 gols marcados, sendo 10 deles pelo campeonato paraense, e 2 gols na Copa Verde, Nicolas se destaca entre os artilheiros nacionais. Além de ser esperança de gols para a equipe do Pará durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o que deve fazer com que ele aumente o número de gols.

Pedro, 12 gols

Artilheiro do Campeonato Carioca com 11 gols, Pedro é o goelador do Flamengo de 2024. O jovem atacante se tornou referência no ataque e pode mostrar que realmente merece todo o dinheiro gasto pelo clube com a sua contratação. Além dos 11 gols marcados durante o campeonato regional, uma marca impressionante, o centroavante rubro-negro também fez um gol pela Copa Libertadores.

Quem será o artilheiro do país em 2024?

Essa é uma pergunta que vale muito, mas que segue sem resposta. No entanto, nossa lista apresenta alguns potenciais artilheiros da temporada. Fique de olho neles para estar sempre um passo à frente dos seus adversários e fazer os melhores palpites.

