Depois de 90 dias nos Estados Unidos, Bolsonaro chega a Brasília

Apoiadores de Bolsonaro aguardam o desembarque do ex-presidente no saguão do Aeroporto de Brasília = (Fotos:crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press) –

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está de volta ao Brasil. Depois de 90 dias nos Estados Unidos, Bolsonaro chegou nesta quinta-feira (30/3), no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, em Brasília. O voo 7601, da Gol, decolou às 22h08 de Orlando, na Flórida, e pousou às 6h38 — ou seja, chegou 32 minutos antes do horário previsto.

Até a última atualização desta reportagem, Bolsonaro não havia se pronunciado oficialmente. Pelo protocolo montado pela Polícia Federal, agentes da corporação iam entrar na classe executiva do avião para encaminhar o ex-presidente até um carro da PF. Esse é o procedimento padrão para ex-presidentes, quando não saem diretamente no saguão do aeroporto.

De lá, o carro da PF trafegaria por uma área restrita para deixar o ex-presidente até o veículo particular, de propriedade do PL. Segundo o partido, do Aeroporto Internacional, Bolsonaro segue para a sede da legenda, no Complexo Brasil 21, onde será recebido, entre outros, pela mulher, Michelle Bolsonaro, pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pelo secretário de Relações Institucionais da sigla, general Braga Netto, e por outras autoridades.

Não está previsto qualquer evento ou fala do ex-presidente. Ele deverá receber cumprimentos de parlamentares do PL e de outras autoridades num espaço reservado dentro do Complexo Brasil 21, com acesso restrito. O encontro será fechado. Na semana que vem, Bolsonaro assume formalmente a função de presidente de honra do PL e deverá despachar normalmente em seu escritório.

Bolsonaro embarcou para os EUA na tarde de 30 de dezembro do ano passado para não ter que participar da cerimônia de transmissão de faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu em 1º de janeiro.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/03/2023/06:54:06 a informação é do portal Correio Braziliense

